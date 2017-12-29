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İstanbul'da yılbaşı önlemleri

İstanbul'da yılbaşı önlemleri kapsamında Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli ve Kadıköy'deki bazı yollar 31 Aralık'ta trafiğe kapatılacak.

İstanbul'da yılbaşı önlemleri

İstanbul'da yılbaşı önlemleri kapsamında Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli ve Kadıköy'deki bazı yollar 31 Aralık'ta trafiğe kapatılacak.

29 Aralık 2017 Cuma 17:51
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İstanbul'da yılbaşı önlemleri
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İSTANBUL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 31 Aralık'ta Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi ve bu caddeye çıkan yollar saat 15.00'ten, Taksim Meydanı'na çıkan cadde ve sokaklar ile diğer yollar saat 19.00’dan, Beşiktaş'taki yollar saat 15.00'ten, Şişli'deki yollar saat 16.00'dan ve Kadıköy'deki yollar saat 15.00'ten itibaren yılbaşı önlemlerinin sona ermesine kadar trafiğe kapalı olacak. 

Beyoğlu'nda Mete Caddesi-İnönü Caddesi trafiğe açık olacak, Sıraselviler Caddesi'ne giriş ve bu caddeden İstiklal Caddesi'ne bağlanan yollar kapatılacak. Sıraselviler Caddesi Taksim Meydanı istikametine trafik akışı, Kazancı Yokuşu'na yönlendirilecek. 

Refik Saydam Caddesi'nden Asmalı Mescit Caddesi'ne giriş-çıkış, Tarlabaşı Bulvarı üzerinde Zambak Sokak, Atıf Yılmaz Caddesi (Sakızağacı Taksi Durağı) ve Balo Sokak girişleri, Yeni Çarşı Caddesi, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokak'tan İstiklal Caddesine gidiş istikameti, Meşrutiyet Caddesi trafiğe kapalı olacak.

Mumhane Caddesi-Maliye Caddesi kesişimi, Necatibey Caddesi-Maliye Caddesi kesişimi, Kılıç Ali Paşa Mescidi Sokak-Kılıç Ali Paşa Caddesi kesişimi, Odun Meydanı Sokak-Kemamkeş Caddesi kesişimi, Denizciler Sokak-Kemankeş Caddesi kesişimi, Yuva Sokak-Kemankeş Caddesi kesişimi, Arapoğlan Sokak-Kemeraltı Caddesi kesişimi, Vekilharç Sokak-Kemeraltı Caddesi kesişimi, Kanarya Sokak-Kemeraltı Caddesi kesişimi, Gece Kuşu Sokak-Mumhane Caddesi kesişimi, Sakızcılar Sokak-Kemeraltı Caddesi kesişimi, Hamam Sokak-Kemeraltı Caddesi kesişimi, Topçu Caddesi-Abdulhak Hamit Caddesi kesişimi, Lamartin Caddesi Abdulhak Hamit Caddesi kesişimi, Şehit Muhtar Bey Caddesi-Abdulhak Hamit Caddesi kesişimi, Aydede Caddesi-Taksim Dolapdere Caddesi ve Ana Çeşmesi Sokak trafiğe kapatılacak.

Galata Köprüsü'nden gelen sürücüler, Kemeraltı Caddesi, Meclis-i Mebusan Caddesi ve Dolmabahçe Caddesi'ni kullanarak Beşiktaş istikametine, Unkapanı Köprüsü'nden gelen sürücüler Şişhane Meydan, Refik Saydam Caddesi ve Tarlabaşı Bulvarı'nı takiben Divan Kavşak ve Cumhuriyet Caddesi'ne yönlendirilecek. 

Şişli'de 16.00'dan itibaren Mim Kemal Öke Caddesi, Abdi İpekçi Caddesi, Bostan Sokak, Atiye Sokak, Altın Sokak, Prof. Dr. Fevzi Fevzioğlu Sokak ve Bronz Sokak trafiğe kapatılacak. Sürücüler, Teşvikiye Caddesi, Bayıldım Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi'ne yönlendirilecek.

Beşiktaş'ta Bebek Arnavutköy Polis Merkezi İstikameti kapatılacak, akım Arnavutköy istikametine, Sekbanlar Caddesi'nden gelen akım Kireçhane Sokak başından geri döndürülüp, Sekbanlar Caddesi'ne verilecek.

Kadıköy'de ise Osmanağa Mahallesi'nde Söğütlüçeşme Caddesi'nden Bestekar Dilhayat Sokağı'na giriş, General Asım Gündüz Caddesi'nden Kırtasiyeci Sokağına giriş, General Asım Gündüz Caddesi'nden Serasker Caddesi'ne giriş, General Asım Gündüz Caddesi'nden Nailbey Sokağı'na giriş; Caferağa Mahallesi'nde General Asım Gündüz Caddesi'nden Nazmi Bey Sokağı'na giriş, General Asım Gündüz Caddesi'nden Sakız Gülü Sokağı'na giriş, General Asım Gündüz Caddesi'nden Dr. İhsan Ünlüer Sokağı'na giriş, General Asım Gündüz Caddesi'nden Şair Latifi Sokağı'na giriş, Dr. Esat Işık Caddesi'nden Badem Altı Sokağı'na giriş, Badem Altı Sokak'tan Ruşenağa Sokağı'na giriş, Badem Altı Sokak'tan Dalga Sokağı'na giriş, Badem Altı Sokak'tan Moda Caddesi'ne giriş, Badem Altı Sokak'tan Fırıldak Sokağı'na giriş, Badem Altı Sokak'tan Gürbüztürk Sokağı'na giriş, Badem Altı Sokak'tan Cemal Süreyya Sokağı'na giriş, Mühürdar Caddesi'nden Damga Sokağı'na giriş, Mühürdar Caddesi'nden Albay Faik Sözener Caddesi'ne giriş, Albay Faik Sözdener Caddesi'nden Misbah Muayyes Sokağı'na giriş, Albay Faik Sözdener Caddesi'nden Muvakkithane Caddesi'ne giriş noktaları trafiğe kapatılacak.

Akımlar alternatif olarak, General Asım Gündüz Caddesi, Dr. Esat Işık Caddesi, Mühürdar Caddesi, Albay Faik Sözdener Caddesi, Söğütlüçeşme Caddesi istikametlerine yönlendirilecek.

Caddebostan Mahallesi'nde Operatör Cemil Topuzlu Caddesi'nden Caddebostan İskele Sokağı'na giriş, Şehit Kadir Yıldırım Sokak'tan Caddebostan İskele Sokağı'na giriş, Ogün Sokağı'ndan Caddebostan İskele Sokağı'na giriş, Demirağa Sokak'tan Caddebostan İskele Sokağı'na giriş, Selin Sokak'tan Caddebostan İskele Sokağı'na giriş ve Bağdat Caddesi'nden Caddebostan İskele Sokağı'na giriş noktaları trafiğe kapatılacak. Sürücüler, Prof. Dr. Hulusi Behçet Caddesi, Kazım Özalp Sokak ve Ogün Sokak istikametlerine yönlendirilecek.

AA

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İstanbulYılbaşıönlem
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