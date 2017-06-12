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İstanbul'da yaz Kur'an kursları eğitime başladı

İstanbul'da yaz Kur'an kurslarının başlaması dolayısıyla Bağcılar Çiftlik Demircan Merkez Camisinin avlusunda açılış töreni gerçekleştirildi.

İstanbul'da yaz Kur'an kursları eğitime başladı

İstanbul'da yaz Kur'an kurslarının başlaması dolayısıyla Bağcılar Çiftlik Demircan Merkez Camisinin avlusunda açılış töreni gerçekleştirildi.

12 Haziran 2017 Pazartesi 16:17
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İstanbul'da yaz Kur'an kursları eğitime başladı

Yaz Kur'an kurslarının başlaması dolayısıyla Bağcılar Çiftlik Demircan Merkez Camisinin avlusunda açılış töreni gerçekleştirildi. Mehter takımının konserinin ardından Kur'an-ı Kerim tilavetinin gerçekleştirildiği törende küçük çocuklar ilahi söyledi. Törende kursa kaydolan öğrenciler "Gel Bu Yaz Kur'an-ı Gönlüne Yaz" dövizleri taşıdı.

Tören öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, okulların tatile girmesiyle camilerde ve Kur'an kurslarında Kur'an-ı Kerim'i okuma eğitimlerinin verilmeye başlandığını söyledi.

Kur'an-ı Kerim'in indirildiği ramazan ayında çocukların Kur'an-ı Kerim ile buluşacağını belirten Yılmaz, "Kur'an-ı Kerim'i harfleriyle öğrenecekler. Kur'an'ın manasına aşina olacaklar. Camiyi tanıyacaklar, cemaatle tanışacaklar. Bu ramazan iklimindeki buluşmayı önemsiyoruz. O nedenle Diyanet İşleri Başkanlığı ramazan ayında Kur'an kurslarının açılmasına karar verdi." diye konuştu.

"Çocukların çocuk yaşta camilerle tanışması önemlidir"

Cami cemaatine seslenen Yılmaz, cemaate, teravih namazlarına gelen çocuklara saflarda yer açmalarını, çocuklara şefkatle davranmalarını ve çocukların yaramazlıklarını hoşgörü ile karşılamalarını tavsiye etti.

Hz. Muhammed'in torunları Hasan ve Hüseyin'i kucağına alarak minbere çıktığını hatırlatan Yılmaz, "Namazını torunu sırtındadır, düşmesin diye uzatan bir peygamberin ümmetiyiz. Camilerin çocuklarla buluşması çok anlamlı. Camilerde çocuk sesi duymak istemeyen insanlarımız vardı. Bu gelenek elhamdülillah yıkılıyor. Camilerimizin çocuk sesi ile cıvıldaması, çınlaması bizim geleceğimiz açısından çok önemli bir müjde mesajıdır. Çocukların camide olmadığı bir milletin istikbali ile ilgili kaygılar taşıması normaldir. Çocukların çocuk yaşta camilerle tanışması önemlidir. Burada en çok görev hocalarımıza ve cami cemaatine düşüyor. Geleceğin cemaati bugünkü çocuklar olacak." ifadelerini kullandı.

Camilerdeki Kur'an kurslarının Diyanet İşleri Başkanlığı kontrolünde gerçekleştirildiğine vurgu yapan Yılmaz, velilerden çocukları gönül rahatlığı ile camilerdeki kurslara göndermelerini istedi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Yaz Kuran KurslarıBağcılar Çiftlik Demircan Merkez CamisiKuran-ı Kerim tilavetiCami Cemaati
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