Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 29°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
107903
ALTIN
143.296
DOLAR
3.5305
STERLİN
4.6368
EURO
4.1382
'Sicil affı' başvurusunda son gün
'Sicil affı' başvurusunda son gün
Yoldan kitap topladılar
Yoldan kitap topladılar
Sürücülere 'plaka' uyarısı
Sürücülere 'plaka' uyarısı
Sıcaklarla gelen hastalıklara dikkat
Sıcaklarla gelen hastalıklara dikkat
'Sosyal medyada fazla yer almak çocukları olumsuz etkiliyor'
'Sosyal medyada fazla yer almak...

İstanbul'da vapur seferleri normale döndü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden "Bu sabah sis nedeniyle Şehir Hatları seferlerinde kısa süreli gecikme yaşanmış olup şu an seferler normaldir." açıklaması yapıldı.

İstanbul'da vapur seferleri normale döndü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden "Bu sabah sis nedeniyle Şehir Hatları seferlerinde kısa süreli gecikme yaşanmış olup şu an seferler normaldir." açıklaması yapıldı.

27 Temmuz 2017 Perşembe 11:15
0 Okunma
İstanbul'da vapur seferleri normale döndü

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle gecikme yaşanan vapur seferlerinin normale döndüğü bildirdi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 06.00'dan itibaren aksayan Üsküdar-Beşiktaş, Üsküdar- Eminönü, Üsküdar-Karaköy, Üsküdar-Haliç, Kadıköy- Karaköy, Kadıköy-Eminönü, Kadıköy-Beşiktaş, Beşiktaş-Adalar vapur seferleri tekrar başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bu sabah sis nedeniyle şehir hatları seferlerinde kısa süreli gecikme yaşanmış olup şu an seferler normaldir." ifadeleri kullanıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulİstanbulda Vapur SeferleriIstanbul Büyükşehir BelediyesiVapur Seferleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FETÖ'nün 'gaybubet' evlerinde kalan 25 kişi gözaltında
FETÖ'nün 'gaybubet' evlerinde kalan 25 kişi gözaltında
Doğu Anadolu'da sıcaklık artacak
Doğu Anadolu'da sıcaklık artacak
Şişli Belediyesi önündeki eylem sürüyor
Şişli Belediyesi önündeki eylem sürüyor
İzmir'de FETÖ'den 6 kişi gözaltına alındı
İzmir'de FETÖ'den 6 kişi gözaltına alındı
'Ev kampı'nda FETÖ'nün stratejisini anlatmışlar
'Ev kampı'nda FETÖ'nün stratejisini anlatmışlar
Diyanetin FETÖ'nün söylemlerini incelediği çalışma açıklanıyor
Diyanetin FETÖ'nün söylemlerini incelediği çalışma açıklanıyor
Memur-Sen Büyük Kudüs Mitingi'ne katılacak
Memur-Sen Büyük Kudüs Mitingi'ne katılacak
Onlar artık İstanbul'un en tedirgin sürücüleri
Onlar artık İstanbul'un en tedirgin sürücüleri
Telefon dolandırıcılığı operasyonunda 36 gözaltı
Telefon dolandırıcılığı operasyonunda 36 gözaltı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ