İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

Gaziosmanpaşa'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 17 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik 16 adrese şafak vaktinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyona özel harekat polisleri de destek verdi.

Ekipler, Yıldıztabya Mahallesi Söğütlü Sokağı'nda bir apartmanın birinci katındaki daireye kapıyı koçbaşıyla kırarak girdi. Bu dairede aramalar sürerken binanın dışında özel harekat polisleri uzun namlulu silahlarla önlem aldı.

Polisler aynı mahalledeki başka bir binanın bodrum katında da arama yaptı.

Operasyon kapsamında 17 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.