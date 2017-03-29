İstanbul'da terör örgütüne operasyon

İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 13 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik başlattığı çalışmada, örgütün gençlik yapılanması DGH içerisinde sözde kadrolu olarak faaliyet gösteren T.A'yı gözaltına aldı.
T.A'nın üst aramasında ele geçirilen dijital malzemelerin incelemesi sonucu örgütle bağlantılı olarak İstanbul'da faaliyet gösteren, örgüte yardım yataklık yapan, lojistik destek verenlere yönelik kent genelinde düzenlenen farklı operasyonlarda 12 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 2 pompalı tüfek, 67 fişek, 1 kurusıkı tabanca, tabancaya ait 5 fişek, çok sayıda örgütsel içerikli doküman, dergi, kitap ve dijital malzeme ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA