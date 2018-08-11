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İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 15:08
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İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında kayıp başvurusu bulunan bir kişinin terör örgütü PKK'nın kırsaldaki yapılanmasına katılma hazırlığında olduğu bilgisine ulaştı.

Ekiplerin, 7 Ağustos'ta düzenledikleri operasyonda, M.M.D gözaltına alındı.

Çalışmayı genişleten ekipler, 8 Ağustos'ta düzenledikleri operasyonda ise terör örgütünün unsurlarını kontrol ederek aralarında koordinasyon sağladığı, örgüt adına tüm eylemleri organize ettiği, sözde yargılama birimi olan Barış ve Adalet Komisyonu İl Sözcüsü olarak faaliyet gösterdiği iddiasıyla A.E'yi yakaladı.

Operasyonda, örgüte katılacak kişilere yardım, yataklık yaptıkları ileri sürülen 7 şüpheli daha gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 5'i, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
PKK
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