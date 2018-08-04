Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 31°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
95610
ALTIN
198.318
DOLAR
5.0713
STERLİN
6.6109
EURO
5.8796
Yiğit Sarıkaya ‘Yakın Yıkın’ İle Aramızda
Yiğit Sarıkaya ‘Yakın Yıkın’ İle...
Maas'dan Türkiye açıklaması
Maas'dan Türkiye açıklaması
'Tokken denize girmeyin'
'Tokken denize girmeyin'
Çin’de tayfun alarmı
Çin’de tayfun alarmı
Cansu’nun Öyküsü Bu
Cansu’nun Öyküsü Bu

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya operasyon

İstanbul'daki terör operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden, aralarında 2 örgüt sorumlusunun da bulunduğu 4'ü tutuklandı.

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya operasyon

İstanbul'daki terör operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden, aralarında 2 örgüt sorumlusunun da bulunduğu 4'ü tutuklandı.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 14:42
0 Okunma
İstanbul'da terör örgütü PKK'ya operasyon

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube müdürlüklerine bağlı ekipler, PKK adına İstanbul'daki eylemleri organize ettiği ileri sürülen Seyhan Ç'yi yakalamak için çalışma başlattı. 

Teknik ve fiziki takip sonucunda 31 Temmuz'da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Seyhan Ç. ile örgütün lojistik ve eleman sorumlusu olduğu öne sürülen Ferda Y'nin de aralarında bulunduğu 8 kişiyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan Seyhan Ç. ve Ferda Y'nin de aralarında bulunduğu 4'ü tutuklanırken, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Terör örgütüPKK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Stokçular saman fiyatlarını yükseltiyor'
'Stokçular saman fiyatlarını yükseltiyor'
Kilis'te PYD/PKK üyesi 5 terörist yakalandı
Kilis'te PYD/PKK üyesi 5 terörist yakalandı
Afyonkarahisar'daki 'küçük Brüksel'
Afyonkarahisar'daki 'küçük Brüksel'
Koruyucu aile sayısı 5 bini geçti
Koruyucu aile sayısı 5 bini geçti
YILMAZ ZENGER’i son yolculuğuna uğurluyoruz
YILMAZ ZENGER’i son yolculuğuna uğurluyoruz
Şehitlerin hatırasıyla 'vatan dersi' veriyor
Şehitlerin hatırasıyla 'vatan dersi' veriyor
Van'da terör operasyonu: 26 tutuklu
Van'da terör operasyonu: 26 tutuklu
Sınırlara modüler beton duvar ve tel önlemi
Sınırlara modüler beton duvar ve tel önlemi
FETÖ şüphelisi meslekten ihraç polisler sınırda yakalandı
FETÖ şüphelisi meslekten ihraç polisler sınırda yakalandı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ