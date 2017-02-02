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İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyon düzenledi.

İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyon düzenledi.

02 Şubat 2017 Perşembe 08:03
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İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyon düzenledi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sultangazi'de bazı adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyona polis helikopteri havadan destek verdi.

Gazi Mahallesi'ndeki adreslere düzenlenen operasyon sırasında ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Zırhlı araçlarla sokak başlarını tutan Özel Harekat polisleri de güvenlik önlemi alarak sokak giriş ve çıkışlarını kapattı.

Baskın düzenlenen evlerde bir süre arama yapan ekipler, çevrede bir süre daha devriye gezdikten sonra Gazi Mahallesi'nden ayrıldı. Gözaltı konusunda bilgi verilmedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Emniyet MüdürlüğüDHKP-COperasyonİstanbul
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