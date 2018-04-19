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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon: 7 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'ın para transferini gerçekleştirdikleri ve sosyal medyada üzerinden propaganda yaptıkları iddia edilen 7 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon: 7 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'ın para transferini gerçekleştirdikleri ve sosyal medyada üzerinden propaganda yaptıkları iddia edilen 7 kişi gözaltına alındı.

19 Nisan 2018 Perşembe 09:57
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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon: 7 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya üzerinden DEAŞ propagandası yaptıkları ve örgütün para transferini gerçekleştirdikleri tespit edilen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, 6 ilçede 7 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Deaş
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