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İstanbul'da taksicilerin yüzünü güldüren karar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin aldığı kararla kentteki tüm taksiler havalimanlarından müşteri alabilecek.

İstanbul'da taksicilerin yüzünü güldüren karar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin aldığı kararla kentteki tüm taksiler havalimanlarından müşteri alabilecek.

30 Mayıs 2017 Salı 11:53
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İstanbul'da taksicilerin yüzünü güldüren karar

İSTANBULİstanbul'daki taksicilerin en büyük sorunlarından olan havalimanlarından yolcu alamama konusu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) 25 Mayıs'ta yapılan toplantısında görüşüldü. 

Toplantıda, şehirdeki tüm taksicilerin havalimanlarından müşteri alabilmesi karara bağlandı. İmzadan çıkınca hayata geçecek karar, taksici esnafının yüzünü güldürdü.

Havalimanı taksilerinin dışında buradan müşteri alamayan taksici esnafının bu sıkıntısı böylelikle sona erecek. Kendilerinden başka taksicilerin buralardan yolcu almasına izin vermeyen havalimanı taksicileri ile meslektaşları arasında büyük kavgalara neden olan sorun yeni kararla çözüme kavuşturulacak.

Kentte bulunan yaklaşık 18 bin taksiden sadece bini havalimanlarından yolcu alabiliyorken, yeni kararla tüm taksici esnafı bu haktan yararlanabilecek.

"Meslekteki tekelcilik kalkacak"

İstanbul Taksi Durakları Derneği Başkan Yardımcısı Orhan Demirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kararın taksicileri çok sevindirdiğini belirterek, UKOME'ye teşekkür etti.

Demirci, tüm taksicilerin bu haktan yararlanamamasının sektörde büyük sıkıntılar yaşanmasına neden olduğunu anlatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu karar, sektör açısından devrimdir. Şu ana kadar esnafa yapılan zulüm sona eriyor. Meslekteki tekelcilik kalkacak. Düşünsenize, insanlar yaklaşık 2 milyon lira verip plaka alıyor ama bu taksiyle havalimanından yolcu alamıyor. Niye? Çünkü birileri oralara çökmüş. Esnaf oradan müşteri aldığında ya bıçaklanıyor ya da dövülüyordu. Ondan sonra meslek adına hiç hoş olmayan görüntüler ortaya çıkıyordu. Ülkemiz adına da kötü örnek teşkil ediyordu. Çünkü turistlerin ilk geldikleri yer, genellikle havalimanlarıdır. En çok turisti orada görürsünüz. Kanlı bıçaklı, birbirine girmiş taksicileri görmeleri, ülkemiz için pozitif bir şey değil. Belki de Türkiye'ye ilk defa gelmiş bir turist, eli kanlı taksicileri gördüğünde, aklında hep o görüntü kalır. Taksiye binmeye bile cesaret etmeyebilir." 

AA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulTaksiIstanbul Büyükşehir Belediyesi
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