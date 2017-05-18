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İstanbul'da Suriyeliler için iş bulma ofisi açıldı

İstanbul'da yaşayan işsiz Suriyelilerin bu sorununu çözmek amacıyla İŞKUR gibi faaliyet gösterecek "Rızık İstihdam Ofisi" açıldı.

İstanbul'da Suriyeliler için iş bulma ofisi açıldı

İstanbul'da yaşayan işsiz Suriyelilerin bu sorununu çözmek amacıyla İŞKUR gibi faaliyet gösterecek "Rızık İstihdam Ofisi" açıldı.

18 Mayıs 2017 Perşembe 16:56
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İstanbul'da Suriyeliler için iş bulma ofisi açıldı

Kattar SİLATECH Uluslararası Derneği tarafından Fatih Akşemsettin Mahallesi'nde hizmete sunulan Rızık İstihdam Ofisi'nde, iş arayan Suriyeliler hafta içi 5 gün başvuru yapabilecek. 12 çalışanı bulunan ofisin amacı, Suriyelilerin kalkınma ve gelişimine öncülük yapmak, mesleki yeterliliklerini geliştirmek ve onlara iş bulmak.

Açılış töreninde konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Bahattin Atçı, ofisin hayırlı olmasını diledi. 

"Hizmetler ücretsiz olacak"

Rızık İstihdam Ofisi Müdürü Gassan Hitto ise ofis olarak Suriyelilere iş ve mesleki eğitim kursları vereceklerini söyledi.

Ofisin, çok önemli bir proje olduğunu vurgulayan Hitto, ''Çünkü Suriye'nin mağdur olan insanları çok sorun yaşıyor. Bu sorunlardan biri iş bulma sorunudur. Biz bu insanların ellerinden tutup yardım ederek iş fırsatı vermeye çalışıyoruz.'' dedi.

Hitto, ofisin haftaiçi 5 gün hizmet vereceğini dile getirerek, ''Suriyeliler bize gelip kayıt yaptırıyor. Biz daha sonra onlara dönüyoruz. Bizim burada yapacağımız tüm hizmetler ücretsiz olacak. Bizim amacımız her ay içerisinde 120 ile 150 arasında kişiye istihdam sağlamak.'' diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Kattar SİLATECH Uluslararası DerneğiRızık İstihdam OfisiSuriyeliİşkurIş Bulma Ofisi
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