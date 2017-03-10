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İstanbul'da saldırı hazırlığındaki 9 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması öncesi çeşitli saldırılar düzenleyerek toplumsal infial uyandırmayı hedefledikleri iddia edilen 9 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da saldırı hazırlığındaki 9 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması öncesi çeşitli saldırılar düzenleyerek toplumsal infial uyandırmayı hedefledikleri iddia edilen 9 kişi gözaltına alındı.

10 Mart 2017 Cuma 15:32
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İstanbul'da saldırı hazırlığındaki 9 kişi gözaltına alındı

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı terör örgütü sempatizanları ve çeşitli suç örgütü üyelerinin referandum öncesi ülke genelinde başta sokak olaylarında olmak üzere çeşitli saldırılar düzenleyerek toplumsal infial uyandırmayı hedefledikleri istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, 9 Mart'ta Bahçelievler'de 4 adres ve 3 araca eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 9 şüpheliyi gözaltına alındı.

Adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda, 4 tabanca, 1 pompalı tüfek, 30 mermi, 60 gaz maskesi, 59 gaz maskesi filtresi, 4 gece görüş dürbünü, 1 mont görünümlü çelik yelek ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Organize Suçlarla MücadeleSaldırı Hazırlığındaki 9 KişiHalk Oylaması
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