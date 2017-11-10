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İstanbul'da sağanak yağış bekleniyor

İstanbul'un doğu kesimleri, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

İstanbul'da sağanak yağış bekleniyor

İstanbul'un doğu kesimleri, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

10 Kasım 2017 Cuma 10:41
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İstanbul'da sağanak yağış bekleniyor

İSTANBUL 

Parçalı yer yer çok bulutlu havanın hakim olacağı Marmara Bölgesi'ndeİstanbul'un doğu kesimleri, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin hafif sağanakyağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Bölgede hava sıcaklığının mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği, rüzgarın batı ve kuzeybatı (karayel), öğleden sonra kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulSağanak Yağış
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