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İstanbul'da sağanak ve fırtına etkili oluyor

Atatürk Havalimanı'nda kuvvetli fırtına ve sağanak nedeniyle bazı uçakların iniş ve kalkış pistleri değiştirildi. Zeytinburnu'da iki aracın üzerine devrilen ağaç hasara neden oldu.

İstanbul'da sağanak ve fırtına etkili oluyor

Atatürk Havalimanı'nda kuvvetli fırtına ve sağanak nedeniyle bazı uçakların iniş ve kalkış pistleri değiştirildi. Zeytinburnu'da iki aracın üzerine devrilen ağaç hasara neden oldu.

20 Kasım 2017 Pazartesi 14:44
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İstanbul'da sağanak ve fırtına etkili oluyor

İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak ve fırtına, hayatı olumsuz etkiliyor.

Alınan bilgiye göre, etkili olan fırtına nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda bazı uçakların iniş ve kalkış pistleri değiştirildi.

Bu nedenle varış uçakları, yaklaşık 15 dakikalık gecikmenin ardından alana iniş yaptı.

Kuvvetli rüzgarın etkisiyle pisti pas geçen 6 uçak ise ikinci denemelerinde alana inmeyi başardı.

Yol kenarındaki ağaç devrildi

Sağanak nedeniyle D-100 kara yolu Merter istikametinde şehit Mustafa Cambaz Metrobüs durağının yakınlarında iki ağaç yola devrildi.

Bu sırada yoldan geçen bir minibüs ile otomobilde hasar oluştu. Bölgeye gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri devrilen ağaçları keserek aksayan trafik akışının normale dönmesini sağladı.

İstanbul'un tamamına yakınında etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu, bazı bölgelerde ağaçlar kuvvetli fırtınaya dayanamayarak devrildi.

Sürücüler ilerlemekte zorlandı

Silivri'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan gök gürültü sağanak ilçede hayatı olumsuz etkiliyor.

Yağmurdan korunmak isteyen vatandaşlar durak ve apartman girişleri gibi kapalı alanlara sığındı. Araç sürücüleri de TEM otoyolu ile E-5 kara yolunda ilerlerken zorlandı.

Anadolu yakasında da etkisini sürdüren yağış nedeniyle Kavacık bölgesinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne çıkan bağlantı yollarında trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Otobüs seferlerinde sağanak nedeniyle gecikmeler yaşanırken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Beyoğlu Öğretmenevi'nin çatısı devrildi

Beyoğlu Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu yerleşkesindeki çok amaçlı salonun çatısı yağmur ve rüzgar sebebiyle devrildi.

Evliya Çelebi Mahallesi Meşrutiyet Caddesi üzerinde bulunan Beyoğlu Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu'na ait çok amaçlı salon çatısının bir bölümü de arka sokağa devrildi. Maddi hasarın oluştuğu olay sonrası çatı parçalarının kaldırılması için çalışma yapılıyor.

Öğretmenevinin yanındaki Galata Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin öğrencileri olayın ders saatinde meydana geldiğini belirtirken, vatandaşlar çatının devrildiği anda sokağın boş olmasının olası faciayı önlediğini ifade etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulSağanakFırtına
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