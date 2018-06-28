Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 23°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
95955
ALTIN
186.140
DOLAR
4.6204
STERLİN
6.0624
EURO
5.3517
Beşiktaş ilk transferlerini duyurdu
Beşiktaş ilk transferlerini duyurdu
Eskişehir'de tasarlanan oyunu 'dünya' oynuyor
Eskişehir'de tasarlanan oyunu 'dünya' oynuyor
Oltu taşından tespihin fiyatı şaşırtıyor
Oltu taşından tespihin fiyatı şaşırtıyor
'Süper hücre fırtınası' güney Marmara'yı vurdu
'Süper hücre fırtınası' güney Marmara'yı...
Atlılar 'Ayvaz Dede Şenlikleri' için Saraybosna'dan yola çıktı
Atlılar 'Ayvaz Dede Şenlikleri' için...

İstanbul'da sağanak su baskınlarına neden oldu

İstanbul genelinde genelinde şiddetli yağış yüzünden rögarların tıkanması çok sayıda ev ve iş yerinde su baskınlarına yol açtı. Özellikle alt geçitlerde oluşan su birikintilerde mahsur kalan araçlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İstanbul'da sağanak su baskınlarına neden oldu

İstanbul genelinde genelinde şiddetli yağış yüzünden rögarların tıkanması çok sayıda ev ve iş yerinde su baskınlarına yol açtı. Özellikle alt geçitlerde oluşan su birikintilerde mahsur kalan araçlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

28 Haziran 2018 Perşembe 09:14
0 Okunma
İstanbul'da sağanak su baskınlarına neden oldu

İstanbul'da gece saatlerinde şimşek ve gök gürültüsüyle etkili olan sağanak esnasında, kent genelinde rögarların tıkanması ve taşması sonucu bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Yoğun yağış nedeniyle alt geçitlerde oluşan su birikintilerinde mahsur kalan araçlar ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Bakırköy ilçesi Yeşilköy Mahallesi Dört Kardeşler Sokağı'nda rögarların tıkanması sonucu bazı apartmanların bodrum katlarında su baskını meydana geldi. Gece su baskınıyla uyanan ev sahipleri, evlerindeki durumu görünce çocuklarıyla dışarı çıktı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ve itfaiyeyi arayıp yardım isteyen vatandaşlar, bir yandan da kendi imkanlarıyla kovalarla suları tahliye etti.

Su birikintilerinde birçok araç mahsur kaldı

Bir binanın alt katında bulunan garajı su basması nedeniyle çok sayıda otomobil zarar gördü.

Davutpaşa'da bir alt geçitte oluşan su birikintisi nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bakırköy İncirli ve Galeri alt geçitlerinde bir metreyi aşan su birikintileri yüzünden mahsur kalan araçlar ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kağıthane'deki Sadabad Polis Merkezi'ni de su bastı.

Öte yandan, şiddetli yağmur ve fırtına nedeniyle kentin birçok noktasında ağaçlar yola devrildi. Sarıyer İstinye Ergenekon Sokağı'nda yola devrilen bir ağaç, itfaiye ekipleri tarafından kaldırıldı.

Anadolu Yakası da şiddetli yağıştan olumsuz etkilendi

Ayrıca, Anadolu Yakası'ndaki Kadıköy, Kartal, Maltepe, Üsküdar ve Ümraniye ilçelerinde yoğun yağış nedeniyle su baskınları ve birikintileri meydana geldi.

Yağışın etkili olduğu Kadıköy D-100 karayolu Uzunçayır Köprülü Kavşağı'nda derin su birikintileri oluştu. Bundan dolayı ilerlemekte zorluk çeken araçlar nedeniyle D-100 karayolunda trafik yoğunluğu görüldü. Bazı araçlar, motorlarına su girmesi yüzünden arızalanarak yolda kaldı.

Uçaklar Bursa'ya yönlendirildi

Podgorica, Madrid ve Gaziantep'ten İstanbul'a gitmek üzere havalanan üç THY uçağı, şiddetli yağışın etkili olduğu İstanbul'daki hava şartları nedeniyle Yenişehir Havalimanı'na yönlendirildi.

Podgorica-İstanbul seferini yapan uçak, havalimanındaki aprona çekildikten sonra İstanbul'a döndü.

Madrid-İstanbul uçağı kalkışa hazır halde bekletildi. Gaziantep-İstanbul uçağındaki yolcular ise otobüslerle İstanbul'a gönderildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Su BirikintileriSu BaskınlarıIstanbulda Hava Durumu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tokat'taki FETÖ soruşturmasında 13 gözaltı kararı
Tokat'taki FETÖ soruşturmasında 13 gözaltı kararı
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
Muş'ta itiraz üzerine oylar yeniden sayılıyor
Muş'ta itiraz üzerine oylar yeniden sayılıyor
FETÖ şüphelisi üsteğmen fırkateynde gözaltına alındı
FETÖ şüphelisi üsteğmen fırkateynde gözaltına alındı
Mehmet Altan'a tahliye kararı
Mehmet Altan'a tahliye kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti
DÜNYA DEĞİŞİM GÜNÜ 7 TEMMUZ’DA
DÜNYA DEĞİŞİM GÜNÜ 7 TEMMUZ’DA
THY'ye uçak içi eğlence sistemi uygulaması
THY'ye uçak içi eğlence sistemi uygulaması
Irak'ın kuzeyindeki terör hedefleri imha edildi
Irak'ın kuzeyindeki terör hedefleri imha edildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ