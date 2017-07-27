İstanbul'da sağanak etkili oldu

İSTANBUL - Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından akşam saatlerinde başlayan sağanak, kentin tüm ilçelerinde etkili oldu.

Kentte yer yer ceviz büyüklüğünde dolu yağışı, şiddetli rüzgar ve fırtına yaşandı.

Trafikteki durum

Kentte etkili olan sağanak ve dolu ana arterler ve ara caddelerde sürücülere zor anlar yaşattı.

D-100 karayolunun bazı noktalarında oluşan su birikintileri, sürücülerin araçlarıyla ilerlemesini zorlaştırdı. Su birikintisi nedeniyle arıza yapan bazı araçlar, itilerek yol kenarına çekilirken yağış trafikte aksamalara neden oldu.

Trafikte görüş mesafesi düşerken, yollarda su birikmesi sonucu yoğunluk yaşanıyor. Bazı araçlar, yollara düşen parçalar nedeniyle hareket edemiyor.

Köprü altlarında doludan korunan araç sahipleri de kurtarma ekiplerinin ulaşımını etkiliyor.

Dolu nedeniyle bazı araçların da camları kırıldı. Çatılardan kopan parçalar da bazı araçlara zarar verdi.

İDO'da sefer iptalleri

Yağış nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri'nde (İDO) hızlı feribot ve dış hat deniz otobüsü seferleri yapılamadı, bazı seferler de iptal edildi.

Buna göre, 17.30'daki Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa deniz otobüsü, 17.50 Avşa-Marmara/Avcılar-Yenikapı-Bostancı deniz otobüsü, 18.15 Armutlu-Yenikapı-Kadıköy deniz otobüsü, 18.30 Kadıköy-Yenikapı-Armutlu deniz otobüsü, 18.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş deniz otobüsü, 19.20 Bostancı-Yenikapı-Çınarcık-Esenköy deniz otobüsü seferleri yapılamadı.

İDO, 19.30 Bostancı-Yenikapı/Marmara-Avşa deniz otobüsü, 19.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa deniz otobüsü, 19.30 Avşa-Marmara/Yenikapı-Bostancı deniz otobüsü, 21.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş deniz otobüsü seferlerini de iptal etti.

Uçuşlarda rötarlar

Sağanak nedeniyle Atatürk Havalimanı'ndaki bazı seferlerde gecikmeler meydana gelirken, bazı uçaklar farklı şehirlerin havalimanlarına yönlendirildi.

Türk Hava Yolları'nın Batman-İstanbul uçağı Antalya'ya, Lizbon-İstanbul uçağı İzmir'e, Erzincan-İstanbul uçağı Ankara'ya, San Francisco seferi Ankara'ya, Bişkek-İstanbul seferi Ankara'ya, Bodrum-İstanbul seferi Ankara'ya, Erzincan-İstanbul seferi Ankara, Lizbon-İstanbul seferi İzmir'e, Batman-İstanbul seferi Antalya'ya yönlendirildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı uçuşlar normal seyrinde devam ederken, uçakların inişlerinde gecikmeler yaşandı.

Yağışın ve rüzgarın durması üzerine seferlerin normale dönmeye başladığı belirtildi.

Öte yandan, yoğun yağış sebebiyle terminal binasının çatısının aktığı ve zeminde su birikintilerinin oluştuğu görüldü.

Vatandaşlar hazırlıksız yakalandı

Yağmur ve doluya hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar metrobüs durakları, üst geçitlerin altları, iş yerleri ve bina girişlerinde yağışın dinmesini bekledi.

Bazı vatandaşların da yağış nedeniyle kayarak düşmeleri sonucu yaralandığı görüldü.

Yollardaki su nedeniyle vatandaşlar yürümekte güçlük çekerken iş yerlerini su basan vatandaşlar, kendi imkanlarıyla ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla tahliye yapıyor.

Şiddetli fırtına nedeniyle bazı ağaçların devrilmesi sonucu yollar trafiğe kapanırken, bu nedenle bazı araçlar da zarar gördü.

Beylidüzü Yakuplu'da logarın patlaması nedeniyle yol tamamen sular altında kaldı.

Avrasya Tüneli trafiğe açıldı

Alınan bilgiye göre, kentte etkili olan sağanak ve fırtına üzerine tedbiren kapatılan Avrasya Tüneli, her iki yönünde trafiğe açıldı.

Haydarpaşa Limanı'nda yangın

Kentte akşam saatlerinde başlayan şiddetli fırtına nedeniyle Haydarpaşa Limanı'ndaki vinç, yağ varillerinin üzerine devrildi.

Varillerin patlamasıyla başlayan yangına çevredeki ilçelerden itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangın ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Meteorolojik uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bugün akşam saatlerinde Marmara Bölgesi başta olmak üzere yurdun kuzeybatı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışların beklendiği belirtilerek, yağışların Edirne ve Kırklareli çevrelerinde çok kuvvetli (metrekareye 51-75 kilogram), Çanakkale, Tekirdağ ve İstanbul'un batı çevrelerinde ise kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram) olmasının beklendiği bildirildi.

Vatandaşlar, meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

Muhabir: Hanife Sevinç,Mehmet Ali Derdiyok,Selami Küçükoğlu,Nurettin Coşkun