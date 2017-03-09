İstanbul'da şafak vakti uyuşturucu operasyonu

Bayrampaşa ve Bağcılar'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda bazı şüpheliler yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri iki ilçede önceden belirlenen 9 adrese şafak vaktinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de verdiği operasyonda, söz konusu binalarda yapılan aramalarda bir narkotik köpeği de kullanıldı.

Ekipler, Demirkapı Mahallesi 1663. Sokak'ta bir apartmanın giriş katındaki daireye kapıyı koçbaşıyla kırarak girdi. Bu dairede aramalar sürerken binanın dışında özel harekat polisleri uzun namlulu silahlarla önlem aldı.

Operasyon gerçekleştirilen binalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildiği, bazı şüphelilerin ise gözaltına alındığı öğrenildi.