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İstanbul'da rüşvet aldıkları iddia edilen 102 kişi gözaltına alındı

Kamyon ve mikserlerin ağır tonajlı yük taşımalarına ve yasak olan saatlerde trafiğe çıkmalarına izin vererek rüşvet aldıkları iddia edilen 60 trafik polisinin aralarında bulunduğu 102 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da rüşvet aldıkları iddia edilen 102 kişi gözaltına alındı

Kamyon ve mikserlerin ağır tonajlı yük taşımalarına ve yasak olan saatlerde trafiğe çıkmalarına izin vererek rüşvet aldıkları iddia edilen 60 trafik polisinin aralarında bulunduğu 102 kişi gözaltına alındı.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 11:19
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İstanbul'da rüşvet aldıkları iddia edilen 102 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da düzenlenen "rüşvet" operasyonunda, kamyon ve mikserlerin ağır tonajlı yük taşımalarına ve yasak olan saatlerde trafiğe çıkmalarına izin verdiği öne sürülen 60 trafik polisinin de aralarında bulunduğu 102 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin bazı bölgelerinde kamyon ile mikserlerin ağır tonajlı yük taşımalarına ve yasak olan saatlerde trafiğe çıkmalarına izin verdikleri ve rüşvet aldıkları iddia edilen trafik polislerine yönelik çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takip ile istihbarat çalışmasının ardından bu sabah operasyon başlatan ekipler, 60'ı trafik polisi ve 42'si nakliyat firması yöneticisi ile çalışanı olmak üzere 102 kişiyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan yerleşkesinde tutulduğu, operasyonların sürdüğü bildirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulda DüzenlenenRüşvetRüşvet Operasyonu
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