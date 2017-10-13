İstanbul'da rehine kurtarma operasyonu

Alınan bilgiye göre, 9 Ekim'de Şirinevler Mahallesi'ndeki bir apartmanın bodrum katında kalan yabancı uyruklu 4 üniversite öğrencisinden 2'si Mısırlı Abdelrahman Aly (23) ile Suriyeli Mahmut El Ahmet (20) evlerine gelen silahlı kişilerce kaçırıldı.

Şüpheliler, Suriyeli El Ahmet'in Dubai'deki işadamı babası Muhammet El Ahmet'i arayarak 30 bin dolar fidye karşılığında rehineleri serbest bırakacaklarını söyledi.

El Ahmet'in kardeşi Alalou El Ahmet polisi arayarak şikayette bulununca Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği Rehine Kurtarma ve Müzakere Timi çalışma başlattı.

Polis, şüphelilerle Suriyeli Alalou El Ahmet'i telefonla konuşturarak fidye konusunda pazarlık yapmasını isteyince El Ahmet ile şüpheliler, 11 Ekim'de Bahçelievler'deki bir alışveriş merkezinde parayı verip rehinelerin serbest bırakılması için buluştu.

Ekiplerin çevrede önlem aldığı operasyonda parayı alan 2 şüpheli kadın, rehineleri getirince polislerce yakalandı.

Fidye için kaçırılan öğreciler kurtarılırken, Suriyeli kadın şüpheliler H.H (35) ve F.A.A (30) gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Rehine Kurtarma ve Müzakere Timi'nın olaya karışan diğer şüphelileri tespiti ve yakalama çalışmaları sürüyor.