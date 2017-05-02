İstanbul'da plastik imalathanesinde yangın

İstanbul Sultangazi'de çıkan yangında plastik imalathanesi kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Hurdacılar Sitesi Cebeci Mahallesi 2590. Sokak'ta bulunan 3 katlı imalathanede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sultangazi, Habibler ve Gaziosmanpaşa itfaiye istasyonlarından görevlilerin müdahalesiyle alevler kısa sürede söndürüldü.

İş yerinin kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.