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İstanbul'da PKK operasyonu: 12 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da PKK operasyonu: 12 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

28 Temmuz 2017 Cuma 13:30
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İstanbul'da PKK operasyonu: 12 gözaltı

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kırsal alandan gelen teröristlerin, bir partinin Bağcılar ilçe binasında şehir ve gençlik yapılanmasına örgütsel eğitim verdiği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında Güngören, Arnavutköy, Avcılar, Sultangazi, Bağcılar, Fatih ve Büyükçekmece'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anahtar Kelimeler:
TeröristPKKİstanbulda PKK Operasyonu
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