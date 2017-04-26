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İstanbul'da özel harekat destekli uyuşturucu operasyonu

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde özel harekat polislerinin desteğiyle uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul'da özel harekat destekli uyuşturucu operasyonu

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde özel harekat polislerinin desteğiyle uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

26 Nisan 2017 Çarşamba 09:05
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İstanbul'da özel harekat destekli uyuşturucu operasyonu

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde polis tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özel harekat polislerinin desteğiyle ilçede 20 adreste 23 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlattı.

Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda, önceden belirlenen adreslerde detaylı arama yapıldı.

Ekipler, çalışmalar kapsamında aynı adreste cinayet suçundan aranan bir şüpheli ile uyuşturucu ticaretinden aranan başka bir kişiyi yakaladı. Bu binada bir miktar sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi.

Şüphelilerin gözaltına alındığı operasyonda, diğer adreslerde de çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu ele geçirildiği öğrenildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
KağıthaneİstanbulUyuşturucu Operasyonuözel Harekat DestekliOperasyon
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