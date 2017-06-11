İstanbul'da metrobüs kazası

İstanbul Söğütlüçeşme metrobüs durağında, iki metrobüsün kafa kafaya çarpışması sonucu bazı yolcular yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle araçta sıkışan metrobüs şoförünün kurtarılması için çalışma başlatıldı.