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İstanbul'da metrobüs kazası: 32 yaralı

Söğütlüçeşme metrobüs durağında, iki metrobüsün kafa kafaya çarpışması sonucu, 3'ü ağır 32 kişi yaralandı.

İstanbul'da metrobüs kazası: 32 yaralı

Söğütlüçeşme metrobüs durağında, iki metrobüsün kafa kafaya çarpışması sonucu, 3'ü ağır 32 kişi yaralandı.

12 Haziran 2017 Pazartesi 10:24
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İstanbul'da metrobüs kazası: 32 yaralı

Alınan bilgiye göre, İstanbul Sögütlüçeşme metrobüs durağında, iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

32 kişi yaralandı

Çarpışmanın etkisiyle metrobüslerde bulunan 32 kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan metrobüs şoförünün kurtarılması için de çalışma başlatıldı. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan şoför hastaneye kaldırıldı. 

Yaralılardan 3'ünün sağlık durumu ciddi

İlk müdahalesi sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan yaralılar çevre hastanelere sevk edildi. Yaralılardan 3'ünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre durağın üst kısmında devam eden metrobüs seferleri, araçların yoldan kaldırılmasının arından normale döndü.

AA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul SögütlüçeşmeMetrobüs DurağıMETROBÜS
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