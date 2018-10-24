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İstanbul'da metro seferlerine maç düzenlemesi

Metro İstanbul, bugün oynanacak Galatasaray-Schalke 04 karşılaşması nedeniyle metro sefer saatlerini 01.00'e kadar uzattığını duyurdu.

İstanbul'da metro seferlerine maç düzenlemesi

Metro İstanbul, bugün oynanacak Galatasaray-Schalke 04 karşılaşması nedeniyle metro sefer saatlerini 01.00'e kadar uzattığını duyurdu.

24 Ekim 2018 Çarşamba 11:09
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İstanbul'da metro seferlerine maç düzenlemesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Metro İstanbul, bugün oynanacak Galatasaray-Schalke 04 karşılaşması nedeniyle metro sefer saatlerini 01.00'e kadar uzattı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Galatasaray'ın bu akşam saat 22.00'da Schalke 04 ile oynayacağı karşılaşma nedeniyle gelen talep üzerine metro sefer saatlerinin stada giden taraftarların kolay ulaşım sağlaması için 01.00'e kadar uzatıldığı belirtildi.

"Maç Nedeniyle Sefer Değişikliği" başlığıyla yapılan duyuruda, "Sayın yolcularımız, 24 Ekim Çarşamba günü saat 22.00'de Şampiyonlar Ligi D Grubu üçüncü maçında oynanacak Galatasaray-Schalke 04 müsabakası nedeniyle seferlerimiz saat 01.00'e kadar uzatılmıştır. Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden Galatasaray Spor Kulübü'ne başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Istanbul Büyükşehir BelediyesiMetro İstanbul
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