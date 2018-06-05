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İstanbul'da kuvvetli yağış uyarısı

İstanbul'da öğleden sonra beklenen kuvvetli yağış sonucu meydana gelebilecek ani sel, su baskını, dolu ve yıldırım riskine karşı vatandaşlar uyarıldı.

İstanbul'da kuvvetli yağış uyarısı

İstanbul'da öğleden sonra beklenen kuvvetli yağış sonucu meydana gelebilecek ani sel, su baskını, dolu ve yıldırım riskine karşı vatandaşlar uyarıldı.

05 Haziran 2018 Salı 14:16
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İstanbul'da kuvvetli yağış uyarısı

İstanbul için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin açıklamasına göre, İstanbul'da öğleden sonra beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Avrupa yakasında yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Avrupa yakasında yerel olarak kuvvetli (10-30 kg/m2) olması bekleniyor.

Vatandaşlar, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, dolu ve yıldırım riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Sağanakİstanbulda Kuvvetli YağışKuvvetli Yağış Uyarısı
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