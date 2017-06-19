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İstanbul'da 'Kurt Kapanı-6' operasyonu tamamlandı

İstanbul'un Anadolu yakasında bin polisin desteğiyle gerçekleştirilen "Kurt Kapanı-6" operasyonu tamamlandı.

İstanbul'da 'Kurt Kapanı-6' operasyonu tamamlandı

İstanbul'un Anadolu yakasında bin polisin desteğiyle gerçekleştirilen "Kurt Kapanı-6" operasyonu tamamlandı.

19 Haziran 2017 Pazartesi 16:10
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İstanbul'da 'Kurt Kapanı-6' operasyonu tamamlandı

İstanbul emniyetine bağlı Havacılık Şube Müdürlüğüne ait polis helikopteri, Deniz Şube Müdürlüğüne ait polis botları ve dedektör köpeklerin de katıldığı operasyon çerçevesinde, Sabiha Gökçen Havalimanı, vapur iskeleleri, halkın yoğun bulunduğu caddeler ve meydanlar, suç oranının yüksek olan semtler, umuma açık mekanların da aralarında bulunduğu noktalarda uygulamalar yapıldı.

Polis ekipleri, şüpheli görülen şahısların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaparken, umuma açık mekanlar ve iş yerleri ile araçlarda da aramalar yapıldı.

"Kurt Kapanı-6" operasyonu saat 16.00'da sona ererken, gözaltı sayısı ve ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili bilginin emniyet tarafından daha sonra paylaşılacağı bildirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul EmniyetiSabiha Gökçen HavalimanıKurt Kapanı-6
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