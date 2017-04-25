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İstanbul'da Kudüs konuşulacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü, Kudüs Platformu ve Marmara Üniversitesi tarafından "Osmanlı Döneminde Kudüs Uluslararası Sempozyumu" düzenleyecek.

İstanbul'da Kudüs konuşulacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü, Kudüs Platformu ve Marmara Üniversitesi tarafından "Osmanlı Döneminde Kudüs Uluslararası Sempozyumu" düzenleyecek.

25 Nisan 2017 Salı 13:50
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İstanbul'da Kudüs konuşulacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü, Kudüs Platformu ve Marmara Üniversitesi tarafından 1516 yılının sonunda Osmanlı topraklarına katılan Kudüs'ün ele alınacağı "Osmanlı Döneminde Kudüs Uluslararası Sempozyumu" düzenleyecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yapılacak sempozyum, 29-30 Nisan'da Cevahir Kongre Merkezinde gerçekleşecek.

Osmanlı dönemindeki Kudüs'ün konuşulacağı ve iki gün sürecek sempozyumun koordinatörlüğünü Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Tomar üstlenecek. Kudüs konusunda akademik çalışmalar yapan farklı ülkelerdeki akademisyenleri İstanbul'da buluşturacak programda 400 yıl boyunca Osmanlı himayesinde kalan Kudüs'ün tarihi, sosyal ve siyasi yapısı konuşulurken o döneme ait bilinmeyenler gün yüzüne çıkartılacak.

Sempozyum, 29 Nisan saat 10.00'da "Tuvalde İz Bırakan Kudüs" adlı serginin açılışıyla başlayacak. Ortadoğu coğrafyasının dünyaca ünlü ressamlarının fırçalarından tuvale yansıyan "Kudüs" sergisi, ilk kez İstanbullu sanatseverlerle buluşacak. Sergi, sempozyum süresince görülebilecek.

Kaleemat Sanat Galerisi'nden Suriyeli sanatçı Adnan Alahmad'ın küratörlüğünü üstlendiği resim sergisinde, Kudüs'ü yansıtan resimlerin yanı sıra Filistinli ünlü karikatürist Naci El Ali'nin "Hanzala" karakterinin orijinal çizimleri de yer alacak.

Sempozyum kapsamında; "Kudüs’te Osmanlı Hakimiyeti", "Kudüs'te Gayrimüslimler", "Eğitim ve Arşivler", "19. Yüzyılda Kudüs", "Kudüs'te Osmanlı'nın Son Günleri", "Vakıflar ve İlmi Hayat" ve "Mimari" başlıklı yedi oturumda konuşmacılar tebliğlerini sunacak. Programın dili Türkçe, İngilizce ve Arapça olacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulOsmanlı Döneminde Kudüs Uluslararası SempozyumuKudüs
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