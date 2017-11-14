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İstanbul'da havaray projesi iptal edildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Sefaköy-Başakşehir Havaray Sistemi'nin iptal edildiğini, yerine metro ve hafif raylı sistemin hayata geçirileceğini bildirdi.

İstanbul'da havaray projesi iptal edildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Sefaköy-Başakşehir Havaray Sistemi'nin iptal edildiğini, yerine metro ve hafif raylı sistemin hayata geçirileceğini bildirdi.

14 Kasım 2017 Salı 13:36
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İstanbul'da havaray projesi iptal edildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Sefaköy-Başakşehir Havaray Sistemi'nin iptal edildiğini, yerine metro ve hafif raylı sistemin hayata geçirileceğini bildirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt UysalSefaköyBaşakşehirSefaköy-Başakşehir Havaray Sistemi
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