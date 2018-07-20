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İstanbul'da gök gürültülü sağanak uyarısı

Marmara Bölgesi'nin doğusu ile İstanbul'da aralıklı, Trakya genelinde ise öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

İstanbul'da gök gürültülü sağanak uyarısı

Marmara Bölgesi'nin doğusu ile İstanbul'da aralıklı, Trakya genelinde ise öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

20 Temmuz 2018 Cuma 10:37
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İstanbul'da gök gürültülü sağanak uyarısı

Marmara Bölgesi'nin doğusu ile İstanbul'da aralıklı, Trakya genelinde ise öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bugün hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında olacak.

Parçalı yer yer çok bulutlu havanın etkili olacağı bölgenin doğusu ve İstanbul'da aralıklı, Trakya genelinde ise öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Rüzgarın, batı ve kuzeybatı (karayel) yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Marmara BölgesiMeteorolojiSağanak Ve Gök Gürültülü Sağanak
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