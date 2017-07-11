İstanbul'da FETÖ'yle ilgili dava sayısı 870'e ulaştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin ardından örgüte yönelik darbe eylemleri dışında kalan faaliyetlerine ilişkin açılan dava sayısı 870'e ulaştı.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik elde edilen deliller ve ifadeler ışığında yürütülen soruşturmalar devam ediyor.

Terör örgütünün faaliyetlerinin açığa çıkarılarak sonlandırılması, üyelerinin de yargı önünde hesap vermesi amacıyla adli ve kolluk kuvvetlerince yürütülen çalışmalar, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından daha da hız kazandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nda görevli savcılarca, terör örgütünün darbe girişimi eylemlerinin dışındaki faaliyetlerine ilişkin yürütülen soruşturmaların tamamlanmasıyla birçok dava açıldı.

Bu kapsamda 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından hızlanan soruşturmalar neticesinde FETÖ'nün medya, avukatlık, finans, akademi, emniyet, mülkiye ve yargı yapılanması ile "Ergenekon", "Balyoz", "futbolda şike" ve "ıslak imza" gibi kumpas dosyalarıyla birlikte açılan dava sayısı 870 oldu.

Terör örgütünün darbe girişimi eylemlerinin dışında kalan faaliyetlerine yönelik başlatılan 500'ü aşkın soruşturma ise halen devam ediyor.

Bu dosyalar arasında kamuoyunun yakından takip ettiği bazı davalar ve hazırlanan iddianameler şöyle:

- FETÖ ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle meslekten çıkarılan hakim ve savcılara yönelik soruşturma sonucunda kamuoyunda "Ergenekon", "Balyoz", "Askeri casusluk", "Odatv", "Futbolda şike", "17/25 Aralık", "Selam Tevhid", "MİT tırları", "Yasa dışı dinleme", "Tahşiye", "Usulsüz tahliyeler" gibi soruşturma ve kovuşturmalarda görev yapan Cihan Kansız, Mehmet Ekinci, Sedat Sami Haşıloğlu, Metin Özçelik, Mustafa Başer ve Hikmet Usta'nın da aralarında bulunduğu 25 şüphelinin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle iddianame hazırlandı.

- FETÖ/PDY'nin yayın organı olduğu gerekçesiyle kayyuma devredilen ve daha sonra kapatılan Zaman gazetesinin eski yönetici ve yazarlarına yönelik soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, Mümtazer Türköne, Ahmet Turan Alkan, Şahin Alpay, Mustafa Ünal ve Ali Bulaç'ın da aralarında bulunduğu 21'i tutuklu 30 sanığın "darbeye teşebbüs" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan da 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianame kabul edildi. Sanıklar, 18 Eylül'de Silivri'de hakim karşısına çıkacak.

- FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde görev almayıp daha sonra yapılabilecek eylemler için kendilerini gizledikleri iddia edilen aralarında muvazzaf asker ile merkeze alınan vali yardımcısının da bulunduğu 41'i tutuklu 45 sanığın yargılanmasına, 8 Mayıs'ta İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde başlandı.

Örgütün akademik yapılanması

Terör örgütünün akademik yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmalarda ise aralarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanlarından Doç. Dr. Fatih Gürsul'un da bulunduğu İstanbul Üniversitesi yapılanması ile Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi yapılanmasında haklarında dava açılan sanıkların yargılamaları sürüyor.

FETÖ/PDY'nin futbol yapılanmasında eski futbolcular İsmail Demiriz, Uğur Tütüneker ve firari sanık Arif Erdem, "terör örgütü üyeliği" suçundan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanıyor.

Örgütün medya yapılanmasına ilişkin yürütülen ve aralarında Atilla Taş, Oğuz Usluer, Bülent Ceyhan, Ünal Tanık, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Ufuk Şanlı ve Hanım Büşra Erdal ile "fuatavni'' hesabının kurucusu Said Sefa'nın da bulunduğu 13'ü tutuklu 29 sanığın İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam ediliyor.

Doğan Holding Ankara Temsilcisi Barbaros Muratoğlu'nun "FETÖ silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 15 Haziran'da kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti "terör örgütü üyesi olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 2 yıl bir ay hapis cezası verdiği Muratoğlu'nun tahliyesine hükmetti. Muratoğlu'nun bu davası, darbe girişiminden sonra açılan davalarda ilk karar olma özelliğini taşıyor.

Enis Berberoğlu ceza

Darbe girişiminden önce eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara temsilcisi Erdem Gül ile CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun MİT tırlarının durdurulması olayına ilişkin "silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım etme" suçu ile Berberoğlu hakkında ''devletin gizli kalması gereken bilgi ve belgelerini askeri ve siyasal casusluk amacıyla temin etme" suçundan açılan dava karara bağlandı.

Berberoğlu'na 25 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, Gül, Dündar ve Berberoğlu'nun, ''FETÖ'ye üye olmamakla birlikte bilerek veya isteyerek yardım etmek'' suçundan açılan davanın ise devamına karar verdi.

"FETÖ elebaşısı" Dink cinayetinde sanık

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek, eski İstihbarat Daire Başkanlığı Personel Şube Müdürü Coşgun Çakar ve eski İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer ile Yargıtay'ın bozduğu ana davanın 8 sanığının da aralarında bulunduğu 35 kişinin yargılanması da İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde sürerken yeni bir gelişme yaşandı. Hrant Dink cinayetine ilişkin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler ve jandarma görevlilerinin de aralarında bulunduğu 51 sanık hakkında hazırlanan dosyanın da bu davayla birleştirilmesine karar verildi.

FETÖ/PDY'nin mülkiye yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, aralarında eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın da bulunduğu, 13'ü tutuklu 15 eski vali ve kaymakam hakkında hazırlanan iddianame İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Çapkın ile eski Denizli Valisi Abdülkadir Demir tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tahliye edilmişti tekrar tutuklandı

FETÖ'ye finansman sağlayıp örgüt adına himmet topladıkları ve kurdukları şirkette usulsüzlük yaptıkları gerekçesiyle eski Boydak Holding ve Kaynak Holding yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 40'ı tutuklu 137 şüpheli hakkında 5 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan ve aralarında Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral ve genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay ile Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü'nün de bulunduğu 3'ü firari, 30'u tutuklu 86 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Mahkeme, bir süre önce sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilen Kavurmacı'nın tutuklanmasına karar verdi.

FETÖ'nün medya yapılanması davasında tahliye edildikten sonra "darbe girişimi" soruşturmasında gözaltına alınan Atilla Taş ve Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Yakup Çetin, Bünyamin Köseli, Cihan Acar, Abdullah Kılıç, Oğuz Usluer, Hüseyin Aydın, Murat Aksoy, Mustafa Erkan, Seyit Kılıç, Yetkin Yıldız ve Ali Akkuş hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlarından ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'ye iltisakı nedeniyle meslekten ihraç edilen 162 hakim ve savcı hakkında "terör örgütü üyesi olmak" ve bağlı suçlardan dava açıldı. Dosyada, kamuoyunun yakından takip ettiği "Balyoz", "Ergenekon", "Askeri Casusluk", "KCK", "Zirve Yayınevi" "Yazıcıoğlu'nun ölümü soruşturması", "Diyarbakır'daki faili meçhuller davası", "17/25 Aralık", "Selam Tevhid" gibi dava ve soruşturmalara bakan hakim ve savcılar "sanık" olarak yer alıyor.

FETÖ'ye iltisakı olduğu iddiasıyla aralarında eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun da bulunduğu 53 vali ve kaymakam hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yürütülen soruşturma ise sürüyor. Soruşturma kapsamında, 448 hakim ve savcı, 29 vali ve kaymakam tutuklu bulunuyor.