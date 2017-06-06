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İstanbul'da FETÖ'den ihraç edilen 73 kişiye gözaltı

FETÖ'nün "eğitim yapılanması"na yönelik İstanbul'da düzenlenen operasyonda, daha önce meslekten ihraç edilen ve haklarında gözaltı kararı bulunan 73 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da FETÖ'den ihraç edilen 73 kişiye gözaltı

FETÖ'nün "eğitim yapılanması"na yönelik İstanbul'da düzenlenen operasyonda, daha önce meslekten ihraç edilen ve haklarında gözaltı kararı bulunan 73 kişi gözaltına alındı.

06 Haziran 2017 Salı 13:51
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İstanbul'da FETÖ'den ihraç edilen 73 kişiye gözaltı

İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "eğitim yapılanması"na yönelik operasyonda, hakkında gözaltı kararı çıkarılan 100 kişiden 73 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütün "eğitim yapılanması"nda yer aldıkları ve şifreli mesajlaşma programı "ByLock"u kullandıkları gerekçesiyle meslekten ihraç edilen 100 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan operasyonda, aralarında eski okul müdürleri, müdür yardımcıları ve öğretmenlerin de bulunduğu 29'u kadın 73 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer zanlılardan 2'sinin önceki soruşturmalardan tutuklu bulunduğu, 25'inin ise aranmasının devam ettiği öğrenildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖFETÖden Ihraç EdilenEğitim Yapılanması
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