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İstanbul'da fabrika yangını

İstanbul Davutpaşa'da bir kumaş ve iplik fabrikasında yangın çıktı. Ekiplerin, büyüyen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

İstanbul'da fabrika yangını

İstanbul Davutpaşa'da bir kumaş ve iplik fabrikasında yangın çıktı. Ekiplerin, büyüyen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

11 Haziran 2018 Pazartesi 10:16
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İstanbul'da fabrika yangını

İstanbul Davutpaşa'da 4 katlı bir kumaş ve iplik fabrikasında yangın çıktı.

Fabrikanın üst katlarında sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İplik ve kumaş balyalarının yanarak alt katlara düşmesi sonucu yangın kısa sürede tüm binayı sardı. 

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. 

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmeye başladı. 

Yangına İstanbul İtfaiyesi olarak 22 istasyon 74 araç 185 personel, ilçe belediyelerinden Fatih Belediyesi 1, Zeytinburnu Belediyesi 2 , Bağcılar Belediyesi 1, Bahçelievler Belediyesi 1, Güngören Belediyesi 1, Bayrampaşa Belediyesi 1, Esenler Belediyesi 2 olmak üzere toplam 9 su tankı ve Hamidiye AŞ'den de 4 su tankı ile müdahale ediliyor. Yangın kısmen kontrol altına alındı. 

Bu arada, söndürme çalışmaları sırasında bir itfaiye eri, dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri, itfaiye erine ilk müdahaleyi ambulansta yaptı. 

Görgü tanıkları, itfaiye ekipleri gelmeden önce yangını söndürmeye çalışırken dumandan etkilenen bazı işçilere de sağlık ekiplerinin ambulansta müdahalede bulunduğunu anlattı.

AA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul DavutpaşaFabrika Yangını
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