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İstanbul'da eylem hazırlığındaki 5 kişi yakalandı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, eylem hazırlığındaki 5 kişi yakalandı.

İstanbul'da eylem hazırlığındaki 5 kişi yakalandı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, eylem hazırlığındaki 5 kişi yakalandı.

14 Nisan 2017 Cuma 10:15
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İstanbul'da eylem hazırlığındaki 5 kişi yakalandı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, eylem hazırlığındaki 5 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ üyelerinin 16 Nisan'da yapılacak olan halk oylaması öncesi sansasyonel eylem hazırlığında oldukları istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, Beyoğlu, Bahçelievler ve Beykoz'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, örgüt adına eylem yapmayı hedefleyen M.K.B, S.D, ve N.Ç. gözaltına alındı.

Ayrıca operasyon kapsamında, çatışma bölgelerine gittiği ve İstanbul'da örgüt adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen E.N. ile Tacikistan uyruklu F.A da yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Terör örgütü DEAŞDeaşTerörle Mücadele Şube MüdürlüğüEylem HazırlığıSansasyonel Eylem
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