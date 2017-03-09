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İstanbul'da eylem hazırlığında olan terör örgütü PKK üyesi tutuklandı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda yakalanan ve eylem hazırlığında olduğu öne sürülen terör örgütü PKK üyesi tutuklandı.

İstanbul'da eylem hazırlığında olan terör örgütü PKK üyesi tutuklandı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda yakalanan ve eylem hazırlığında olduğu öne sürülen terör örgütü PKK üyesi tutuklandı.

09 Mart 2017 Perşembe 12:24
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İstanbul'da eylem hazırlığında olan terör örgütü PKK üyesi tutuklandı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda yakalanan ve eylem hazırlığında olduğu öne sürülen terör örgütü PKK üyesi tutuklandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK'nın gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi'nin (DGH) sözde Şişli ve Beyoğlu sorumlusu C.E'nin, polise yönelik silahlı saldırı hazırlığı içerisinde olduğu istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan istihbarat çalışması ve teknik takibin ardından 23 Şubat'ta Okmeydanı'nda düzenlenen operasyonda, 20 yaşındaki C.E. gözaltına alındı.

Şüphelinin adresinde yapılan aramada, 3 tabanca, çok sayıda mermi ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen C.E. tutuklandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulOperasyonEylem Hazırlığında OlduğuPKK
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