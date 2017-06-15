İstanbul'da eski MEB personeline FETÖ operasyonu

İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) gizli haberleşme programı "ByLock" kullandığı ve terör örgütü ile irtibatı oldukları gerekçesiyle görevden uzaklaştırılan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) personeline yönelik yürütülen soruşturmada haklarında gözaltı kararı bulunan 101 şüpheliden 74'ü yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY terör örgütüne üye olduğu ve "ByLock" kullandığı gerekçesiyle eski MEB personeli olan 101 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında okul müdürü, müdür yardımcısı ile öğretmenlerin bulunduğu 74 şüpheli gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin 27 şüphelinin yakalanması için başlattığı çalışmalar sürüyor.

Bu arada haklarında gözaltı kararı çıkartılan şüphelilerden 92'sinin daha önce ihraç edildiği, 9'unun da açığa alındığı öğrenildi.