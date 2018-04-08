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İstanbul'da 'Doğu Guta' protestosu

Suriye Dernekler Platformu üyeleri, Suriye rejiminin Doğu Guta bölgesine düzenlediği saldırıları kınadı.

İstanbul'da 'Doğu Guta' protestosu

Suriye Dernekler Platformu üyeleri, Suriye rejiminin Doğu Guta bölgesine düzenlediği saldırıları kınadı.

08 Nisan 2018 Pazar 21:08
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İstanbul'da 'Doğu Guta' protestosu

İSTANBUL  - Suriye Dernekler Platformu üyesi bir grup, Suriye rejiminin Doğu Guta bölgesine düzenlediği saldırıları protesto etti.

Fatih Saraçhane Parkı'nda toplanan gruptakiler ellerinde, "Dik Dur Eğilme Türkiye Bizimle", "Guta'daki Suriyeli çocukları ve kadınları kurtarın" yazılı dövizler taşıyarak, tekbir getirdi.

Arapça ezgiler söyleyen grup, "Özgür Suriye" sloganları atarak Türkiye ve Suriye bayrakları açtı. Daha sonra Suriye'de ölenler için dua edildi.

Gruptakiler, açıklamanın ardından, ellerindeki bayraklarla sloganlar eşliğinde bir süre yürüdükten sonra dağıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulDoğu GutaÖnce Vatan Gazetesi
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