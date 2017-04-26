İstanbul'da dergiye terör operasyonu

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda özel harekat, çevik kuvvet, itfaiye ve polis helikopterinin de desteğiyle terör örgütü DHKP/C elemanlarının deşifre edilmesi amacıyla gerçekleştirilen operasyonda, Sultangazi'deki Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş dergisinin binasında arama yapıldı.

Çalışmalar sırasında Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ve zırhlı araçlarla çevrede geniş güvenlik önlemi alındı.

İtfaiye araçlarının yangın merdivenleriyle derginin faaliyet gösterdiği 4. kata çıkan polis ekipleri, korkuluklarla kapatılan balkondaki demirleri yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu makas yardımıyla keserek içeri girdi.

Binada, terör örgütü DHKP/C ile ilgili olduğu ileri sürülen bazı doküman ve dijital malzemeye el konuldu. Operasyonda, H.B, S.B, M.M.D, T.S. ve H.F. gözaltına alındı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan yerleşkesindeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.