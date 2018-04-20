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İstanbul'da DEAŞ operasyonu

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 17 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

İstanbul'da DEAŞ operasyonu

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 17 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

20 Nisan 2018 Cuma 10:41
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İstanbul'da DEAŞ operasyonu

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 17 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ adına faaliyette bulunan ve eylem hazırlığında olduğu iddia edilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, 6 ilçede 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yabancı uyruklu 17 zanlıyı gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
DeaşDEAŞ Operasyonu
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