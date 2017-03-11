İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 69 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda, 69 kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığının "140 Terör İhbar Hattı"nı arayan bir vatandaşın, terör örgütü DEAŞ'a katılmak üzere yurt dışından gelen çok sayıda kişinin örgüt sorumlularınca Suriye'ye götürüleceğini bildirmesi üzerine İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, 9 Mart'ta Başakşehir ve Pendik'te 10 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, örgütün İstanbul Anadolu yakası sorumlularından M.N. ve N.N'nin de aralarında bulunduğu 69 kişi gözaltına alındı.

Örgüt sorumlularının emniyetteki sorgularının sürdüğü, 21'i erkek, 17'si kadın ve 29'u çocuk 67 yabancının ise işlemlerin ardından sınır dışı edileceği bildirildi.