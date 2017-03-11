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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 69 gözaltı

İçişleri Bakanlığının "140 Terör İhbar Hattı"na yapılan ihbarın ardından terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 67'si yabancı uyruklu 69 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 69 gözaltı

İçişleri Bakanlığının "140 Terör İhbar Hattı"na yapılan ihbarın ardından terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 67'si yabancı uyruklu 69 şüpheli yakalandı.

11 Mart 2017 Cumartesi 13:57
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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 69 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda, 69 kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığının "140 Terör İhbar Hattı"nı arayan bir vatandaşın, terör örgütü DEAŞ'a katılmak üzere yurt dışından gelen çok sayıda kişinin örgüt sorumlularınca Suriye'ye götürüleceğini bildirmesi üzerine İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, 9 Mart'ta Başakşehir ve Pendik'te 10 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, örgütün İstanbul Anadolu yakası sorumlularından M.N. ve N.N'nin de aralarında bulunduğu 69 kişi gözaltına alındı.

Örgüt sorumlularının emniyetteki sorgularının sürdüğü, 21'i erkek, 17'si kadın ve 29'u çocuk 67 yabancının ise işlemlerin ardından sınır dışı edileceği bildirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulDeaşİstanbulda DEAŞ Operasyonu
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