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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 32 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 32 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 32 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 32 kişi gözaltına alındı.

12 Kasım 2017 Pazar 13:48
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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 32 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 32 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü üyelerinin yakalanması amacıyla Bayrampaşa, Zeytinburnu, Başakşehir, Esenyurt, Tuzla ve Ümraniye'de tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri ile polis helikopterinin de destek verdiği operasyonda, yabancı uyruklu 32 kişi yakalandı.

Suriye'deki çatışma bölgelerinde DEAŞ yanlısı gruplar adına faaliyet gösterdikleri bildirilen şüphelilerin, Türkiye'de eylem hazırlığında oldukları iddia edildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulDeaş
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