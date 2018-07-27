İstanbul'da DEAŞ operasyonu

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 28 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ terör örgütü adına faaliyette bulunduğu ve eylem hazırlığında olduğu tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, 9 ilçede, 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yabancı uyruklu 28 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme gele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.