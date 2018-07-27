Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 29°
sağanak
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
95255
ALTIN
191.356
DOLAR
4.8574
STERLİN
6.3684
EURO
5.6564
Önce haber, sonra aşı
Önce haber, sonra aşı
"Değişim çok yakında"
"Değişim çok yakında"
Ekmek fiyatları açıklandı
Ekmek fiyatları açıklandı
44. Kütahya Festivali’nde Eğlence Bitmiyor
44. Kütahya Festivali’nde Eğlence Bitmiyor
Madalya avcısı Mete Gazoz
Madalya avcısı Mete Gazoz

İstanbul'da DEAŞ operasyonu

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 28 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da DEAŞ operasyonu

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 28 şüpheli gözaltına alındı.

27 Temmuz 2018 Cuma 16:46
0 Okunma
İstanbul'da DEAŞ operasyonu

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 28 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ terör örgütü adına faaliyette bulunduğu ve eylem hazırlığında olduğu tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, 9 ilçede, 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yabancı uyruklu 28 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme gele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Terör örgütüDeaşDEAŞ Operasyonu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TBMM Başkanı Yıldırım'dan genç çiftlere sürpriz
TBMM Başkanı Yıldırım'dan genç çiftlere sürpriz
Firari dolandırıcılık zanlısı 'suçüstü' yakalandı
Firari dolandırıcılık zanlısı 'suçüstü' yakalandı
Erzurum'da 240 öğrenci hafızlık eğitimini tamamladı
Erzurum'da 240 öğrenci hafızlık eğitimini tamamladı
Bakan Selçuk'tan öldürülen öğretmen için taziye mesajı
Bakan Selçuk'tan öldürülen öğretmen için taziye mesajı
Kılıçdaroğlu destekçileriyle görüştü
Kılıçdaroğlu destekçileriyle görüştü
Ege Denizi'nde 55 düzensiz göçmen yakalandı
Ege Denizi'nde 55 düzensiz göçmen yakalandı
Niğde'de yakalanan firari FETÖ zanlısı tutuklandı
Niğde'de yakalanan firari FETÖ zanlısı tutuklandı
AK Parti'den Ahmet Şık'a dava
AK Parti'den Ahmet Şık'a dava
44 terörist etkisiz hale getirildi
44 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ