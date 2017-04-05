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İstanbul'da çevik kuvveti işgal girişimi davası devam ediyor

İstanbul'da FETÖ darbe girişimi sırasında Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünü işgal etmeye çalıştıkları gerekçesiyle 18'i tutuklu 58 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

İstanbul'da çevik kuvveti işgal girişimi davası devam ediyor

İstanbul'da FETÖ darbe girişimi sırasında Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünü işgal etmeye çalıştıkları gerekçesiyle 18'i tutuklu 58 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

05 Nisan 2017 Çarşamba 11:36
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İstanbul'da çevik kuvveti işgal girişimi davası devam ediyor

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Bayrampaşa'daki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünü işgal etmeye çalıştıkları ve bu sırada 1 kişinin ölümü, 15 kişinin de yaralanmasına neden oldukları gerekçesiyle 18'i tutuklu 58 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması başladı.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında yapılan binadaki salonda görülen duruşmaya, 18'i tutuklu 29 sanık ve avukatlar ile sanık yakınları katıldı.

Duruşmada, 15 Temmuz'daki olaylar sırasında hayatını kaybeden Ümit Yolcu'nun ailesi ve Maliye hazinesi avukatı da hazır bulundu.

Duruşma, tutuksuz sanıkların ifadelerin alınmasıyla devam ediyor.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökhan Yolasığmaz tarafından hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında, "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" ile "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

İddianamede ayrıca, bazı sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan da ayrı ayrı 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünün işgal girişiminin planlayıcılarından olduğu gerekçesiyle Kurmay Albay Yusuf Sari hakkında ayrıca "tehdit", "kasten öldürmeye azmettirme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama" suçlarından müebbet ve 54 yıldan 94 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edilen iddianamede, Yarbay Kadir Yıldız'ın ise olay sırasında Ümit Yolcu'nun ölümüne ve 7 kişinin de yaralanmasına sebep olduğu gerekçesiyle "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama" suçlarından da müebbet ile 52 yıldan 86 yıla kadar hapisle cezalandırılması öngörülüyor.

AA

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