İstanbul'da Çevik Kuvvet'i işgal girişimi davasında 4. duruşma

İSTANBUL

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz’daki darbe girişimi sırasında Bayrampaşa’daki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünü işgal etmeye çalıştıkları ve bu sırada 1 kişinin ölümü, 15 kişinin de yaralanmasına neden oldukları gerekçesiyle 18’i tutuklu 58 sanığın yargılandığı davanın dördüncü duruşması başladı.

İstanbul 24 Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında yapılan binadaki salonda görülen duruşmaya, 18 tutuklu sanık ile yakınları ve avukatları katıldı.

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü işgal girişimi sırasında hayatını kaybeden Ümit Yolcu’nun ağabeyi Aydın Yolcu da duruşmayı izledi.

Bazı mağdur ve müştekiler adına Necip Kibar ile Hazine adına bir avukat da duruşmada hazır bulundu.

Duruşma, tutuklu sanıkların ifade işlemleriyle devam ediyor.