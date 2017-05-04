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İstanbul'da 'ByLock' davasında üçüncü duruşma başladı

FETÖ'nün şifreli haberleşme programı “ByLock”u kullandıkları iddiasıyla 80’i tutuklu 12’si firari 92 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşması başladı.

İstanbul'da 'ByLock' davasında üçüncü duruşma başladı

FETÖ'nün şifreli haberleşme programı “ByLock”u kullandıkları iddiasıyla 80’i tutuklu 12’si firari 92 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşması başladı.

04 Mayıs 2017 Perşembe 10:48
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İstanbul'da 'ByLock' davasında üçüncü duruşma başladı

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) şifreli haberleşme programı “ByLock”u kullandıkları iddiasıyla tutuklanan aralarında eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 80’i tutuklu 12’si firari 92 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşması başladı.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları karşısında yapılan binadaki salonda görülen duruşmada, 80 tutuklu sanık ve avukatı katıldı.

Duruşmada, tutuklu sanıklar ifade veriyor.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ’nün haberleşme programı “ByLock”u kullandığı gerekçesiyle aralarında eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 80’i tutuklu 12’si firari toplam 92 sanık hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep ediliyor.​

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖBylock
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