İstanbul'da 'ByLock' davası ikinci duruşması başladı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla haklarında dava açılan, aralarında eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 80'i tutuklu, 12'si firari 92 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları karşısında yapılan binadaki salonda görülen duruşmaya, 80 tutuklu sanık ve avukatları katıldı.

Duruşma, sanık ifadelerinin alınmasıyla sürüyor.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı gerekçesiyle aralarında eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 80'i tutuklu, 12'si firari 92 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ayrı ayrı 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.