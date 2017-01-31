Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
86334
ALTIN
146.370
DOLAR
3.7760
STERLIN
4.7200
EURO
4.0630
Gülin Dönmez hepimizi "Efsun"ladı
Gülin Dönmez  hepimizi
THY'den indirimli uçuş imkanı
SON DAKİKA
THY'den indirimli uçuş imkanı
3 ilde engelli ve hamile kamu personeline kar tatili
SON DAKİKA
3 ilde engelli ve hamile...
Madagaskar'da yolcu taşıyan tır devrildi
SON DAKİKA
Madagaskar'da yolcu taşıyan tır devrildi
Yeni statta ilk antrenman
Yeni statta ilk antrenman

İstanbul'da büyük uyuşturucu operasyonu

İstanbul Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, son yılların en geniş kapsamlı operasyonlarından biri gerçekleştiriliyor.

İstanbul'da büyük uyuşturucu operasyonu

İstanbul Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, son yılların en geniş kapsamlı operasyonlarından biri gerçekleştiriliyor.

31 Ocak 2017 Salı 08:34
23 Okunma
İstanbul'da büyük uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da, son yılların en geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonlarından biri yapılıyor.

Alınan bilgiye göre İstanbul Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Terörle Mücadele, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Yunus polislerinin de desteğiyle Gaziosmanpaşa ilçesindeki Sarıgöl Mahallesi merkezli 100 adrese yönelik eş zamanlı operasyon başlattı.

Yaklaşık bin 500 özel ekip görev aldı

Özel eğitimli narkotik köpekleri ve iki polis helikopterinin eşlik ettiği operasyonda, yaklaşık bin 500 özel ekip görev aldı.

"Torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, özellikle Gürbüz Sokak'taki bütün binaların kapıları koçbaşı yardımıyla kırılarak içeri girildi ve detaylı aramalar yapıldı.

Çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu maddenin yanı sıra çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi.

Polis ekiplerinin operasyon kapsamındaki aramaları sürüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulUyuşturucu OperasyonuGaziosmanpaşa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ortaköy saldırısıyla ilgili 14 şüpheliye tutuklama talebi
Ortaköy saldırısıyla ilgili 14 şüpheliye tutuklama talebi
Yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu toplandı
Yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu toplandı
Batman'da FETÖ operasyonu
Batman'da FETÖ operasyonu
"2020'ye kadar öğretmen açığı 100 bin olacak"
"2020'ye kadar öğretmen açığı 100 bin olacak"
Tüfenkci'nin annesi son yolculuğuna uğurlandı
Tüfenkci'nin annesi son yolculuğuna uğurlandı
'Dur' ihtarına uymayan otomobilin çarptığı yaya öldü
'Dur' ihtarına uymayan otomobilin çarptığı yaya öldü
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ