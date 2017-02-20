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İstanbul'da bir pastanede patlama meydana geldi

İstanbul Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde bir pastanede patlama meydana geldi. Gazdan kaynaklandığı belirtilen patlamada yaralananlar olduğu bildirildi.

İstanbul'da bir pastanede patlama meydana geldi

İstanbul Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde bir pastanede patlama meydana geldi. Gazdan kaynaklandığı belirtilen patlamada yaralananlar olduğu bildirildi.

20 Şubat 2017 Pazartesi 15:00
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İstanbul'da bir pastanede patlama meydana geldi

İstanbul Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde bir pastanede patlama meydana geldi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gazdan kaynaklandığı belirtilen patlamada yaralananlar olduğu bildirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulKanarya MahallesiPastanede patlamaPatlamaKüçükçekmece
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