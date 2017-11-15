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İstanbul'da bin polisle Kurt Kapanı-10 operasyonu

İstanbul'da gerçekleştirilen Kurt Kapanı-10 operasyonunda, vatandaşların yoğun olduğu bölgeler, vapur iskeleleri, umuma açık mekanlar ve otoyolların da aralarında bulunduğu çok sayıda noktada uygulama yapıldı.

İstanbul'da bin polisle Kurt Kapanı-10 operasyonu

İstanbul'da gerçekleştirilen Kurt Kapanı-10 operasyonunda, vatandaşların yoğun olduğu bölgeler, vapur iskeleleri, umuma açık mekanlar ve otoyolların da aralarında bulunduğu çok sayıda noktada uygulama yapıldı.

15 Kasım 2017 Çarşamba 16:27
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İstanbul'da bin polisle Kurt Kapanı-10 operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın koordinasyonunda düzenlenen Kurt Kapanı-10 operasyonuna, tüm ilçe emniyet müdürlükleri ile emniyete bağlı şubelere bağlı bin polis katıldı.

İstanbul emniyetine bağlı Havacılık Şube Müdürlüğü'ne ait polis helikopteri, Deniz Şube Müdürlüğü'ne ait polis botları ve dedektör köpeklerin de katıldığı operasyon çerçevesinde, Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanları, vapur iskeleleri, halkın yoğun bulunduğu caddeler ve meydanlar ile suç oranının yüksek olduğu semtler ve umuma açık mekanların da aralarında bulunduğu noktalarda uygulamalar yapıldı.

Polis ekipleri, şüpheli görülen şahısların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaparken, umuma açık mekanlar ve iş yerleri ile araçlarda da aramalar gerçekleştirildi. Operasyonda, şüpheli bazı şahıslar gözaltına alındı.

Kurt Kapanı-10 operasyonu saat 16.00'da sona ererken, gözaltı sayısı ve ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili bilginin emniyet tarafından daha sonra paylaşılacağı bildirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Emniyet MüdürüMustafa ÇalışkanKurt Kapanı-10 Operasyonu
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