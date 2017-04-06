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İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Yenikapı'da 8 ve 9 Nisan'da düzenlenecek mitingler nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar açıklandı.

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Yenikapı'da 8 ve 9 Nisan'da düzenlenecek mitingler nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar açıklandı.

06 Nisan 2017 Perşembe 15:41
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İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İSTANBUL

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce Yenikapı'da 8 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek "Evet Platformu Mitingi" ve 9 Nisan Pazar günü yapılacak "MHP Mitingi" nedeniyle saat 05.00'ten itibaren etkinliklerin bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar belirlendi.

Buna göre, Sahil Kennedy Caddesi Taşhanlar Varyant ile Kumkapı Audi önü (Sirkeci istikameti), Namık Kemal Caddesi, Mustafa Kemal Paşa Caddesi, 10. Yıl Caddesi'nden Sahil güneye dönüşler, 10. Yıl Caddesi Belgradkapı ile Sahil Kenedy Caddesi arası, Atatürk Bulvarı Pertevniyal Lisesinden Yenikapı istikameti, Org. Nafiz Gürman Caddesi'nden sahile katılım ile Avrasya Tüneli iki yönlü trafiğe kapatılacak.

D-100 kuzey-güney yol, Hal Yolu kuzey-güney yol, Havuzlu Kavşak-Atatürk Havalimanı Caddesi-Basın Ekspres Yolu, Ataköy Sahil-Adnan Kahveci Bulvarı, Ataköy Sahil Strazburg Caddesi-Ataköy Bulvarı, Bakırköy Taşhanlar Köprü-Ekrem Kurt Bulvarı, Vatan Caddesi, Millet Caddesi alternatif güzergah olarak belirlendi.

Avrasya Tüneli'ni kullanmak isteyen araç sürücüleri, Dr. Eyüp Aksoy Caddesi ve Nuh Kuyusu Caddesi'ni takiben, Mahir İz Caddesi'nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine ve Harem arabalı vapur iskelesine yönlendirilecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulTrafik KapacakYollarYenikapıMiting
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